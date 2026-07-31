Mat. KPP w Gryficach
Gryficcy kryminalni zlikwidowali plantację konopi. W sprawie został zatrzymany 33-letni mieszkaniec powiatu.
Na miejscu policjanci znaleźli 89 krzewów konopi oraz 9 wysuszonych roślin o wadze ponad 230 gramów. Funkcjonariusze zabezpieczyli również sprzęt wykorzystywany do uprawy roślin.
Zatrzymany w sprawie 33-latek - trafił do aresztu. Usłyszał zarzuty, grozi mu osiem lat więzienia.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Zatrzymany w sprawie 33-latek - trafił do aresztu. Usłyszał zarzuty, grozi mu osiem lat więzienia.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski