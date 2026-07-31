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Szczecin uczci 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W przeddzień rocznicy na Cmentarzu Centralnym odsłonięto odnowiony pomnik nagrobny uczestniczki Powstania Ady Litten, pseudonim „Kira”. Uroczystość zorganizował szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
- To była największa militarna operacja zbrojnego podziemia w okupowanej Europie – mówi dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński.

- Powstańcy Warszawscy nie szli do walki z poboru. Nikt im nie kazał. To była patriotyczna młodzież, która ochotniczo chciała się bić o wolną, niepodległą Polskę i nawet była gotowa oddać swoje życie - dodaje Męciński.

Po uroczystości odsłonięcia pomnika uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Ady Litten oraz przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

Główne szczecińskie obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się 1 sierpnia. O godzinie 17, w godzinę „W”, w mieście zawyją syreny alarmowe, a mieszkańcy oddadzą hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- To była największa militarna operacja zbrojnego podziemia w okupowanej Europie – mówi dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński.

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