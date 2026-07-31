Szczecin uczci 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego [ZDJĘCIA]

W przeddzień rocznicy na Cmentarzu Centralnym odsłonięto odnowiony pomnik nagrobny uczestniczki Powstania Ady Litten, pseudonim „Kira”. Uroczystość zorganizował szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
- To była największa militarna operacja zbrojnego podziemia w okupowanej Europie – mówi dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński.
- Powstańcy Warszawscy nie szli do walki z poboru. Nikt im nie kazał. To była patriotyczna młodzież, która ochotniczo chciała się bić o wolną, niepodległą Polskę i nawet była gotowa oddać swoje życie - dodaje Męciński.
Po uroczystości odsłonięcia pomnika uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Ady Litten oraz przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.
Główne szczecińskie obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się 1 sierpnia. O godzinie 17, w godzinę „W”, w mieście zawyją syreny alarmowe, a mieszkańcy oddadzą hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Powstańcy Warszawscy nie szli do walki z poboru. Nikt im nie kazał. To była patriotyczna młodzież, która ochotniczo chciała się bić o wolną, niepodległą Polskę i nawet była gotowa oddać swoje życie - dodaje Męciński.
Po uroczystości odsłonięcia pomnika uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Ady Litten oraz przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.
Główne szczecińskie obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się 1 sierpnia. O godzinie 17, w godzinę „W”, w mieście zawyją syreny alarmowe, a mieszkańcy oddadzą hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego.
Autorka edycji: Joanna Chajdas