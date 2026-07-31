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Pomnik Wdzięczności w Pyrzycach wyburzony [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
W Pyrzycach obalono obiekt komunistycznej propagandy Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej.
Kilkusettonowy monument stał na skwerze Kilińskiego przez prawie pół wieku. Decyzje o jego demontażu podjęli radni. Udział w uroczystościach wzięli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej.

- Rozbierają pewnie pomnik radzieckiego wyzwolenia. - Dobrze, że to robią... - Tyle lat to stało i nikomu nie przeszkadzało. - Mógłby stać, tylko te nazwy mogłyby zostać zmienione, albo jego struktura inaczej mogłaby wyglądać. - Ja jestem tego zdania, żeby upamiętnić i przenieść. W całej Polsce to były stemple okupacji. - Ten akurat to był przerobiony w 80' latach. Taka to pozoracja, że polski dali napis: "Bóg, Honor, Ojczyzna". Powinien runąć i to jest chyba jeden z ostatnich... - Sporo krzywdy nam wyrządzono. Czas najwyższy było to uporządkować - mówią mieszkańcy.

- Ponad 40 tych obiektów już zniknęło, zostało jeszcze kilkanaście i będziemy sukcesywnie dążyć do tego, aby i one z polskiej przestrzeni publicznej zniknęły - dodaje Karol Polejowski, kierujący Instytutem Pamięci Narodowej.

W miejscu tym powstanie nowy pomnik, Niepodległości, to miejsce też zmieni nazwę na Skwer Niepodległości.

Głowa sowieckiego żołnierza trafi do Muzeum Ziemi Pyrzyckiej (w bibliotece), a napis "BÓG HONOR OJCZYZNA" zostanie przeniesiony na cmentarz komunalny.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Weroniki Łyczywek
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".

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