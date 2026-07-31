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W Polsce nie są obowiązkowe, jednak za granicą dostaniemy za ich brak mandat

Region Natalia Chodań

fot. Natalia Chodań [Radio Szczecin]
fot. Natalia Chodań [Radio Szczecin]
Choć w wielu krajach obowiązują podobne przepisy drogowe, to lista obowiązkowego wyposażenia samochodu może się różnić. Brak niektórych elementów może spowodować nałożenie mandatu, nawet jeśli w Polsce pewne wyposażenie nie jest wymagane.
Dotyczy to apteczek samochodowych, które w Polsce nie są obowiązkowe, choć medycy rekomendują ich posiadanie.

Arkadiusz Kuzio, ekspert od bezpieczeństwa ruchu drogowego przypomina, że wyjeżdżając za granicę jesteśmy zobowiązani do zapoznania się z przepisami drogowymi i obowiązkowym wyposażeniem pojazdu.

- W wszystkich tych państwach, do których się dostaniemy, a nie będziemy mieli apteczki, możemy otrzymać mandat. Rekomenduję, żeby ta apteczka była, choć jest u nas nieobowiązkowa. Warto wiedzieć, że jeżeli uprawiamy turystykę europejską, to apteczkę musimy mieć - tłumaczy Kuzio.

Mandat za brak apteczki możemy dostać między innymi u sąsiadów, czyli w Niemczech i Czechach.

- Apteczka musi mieć oznakowanie DIN i numer: 13164. Jest to apteczka samochodowa i tylko taka apteczka będzie przez inne państwa honorowana jako wyposażenie u nich obowiązkowe - dodaje Kuzio.

Pełna lista europejskich krajów, które wprowadziły obowiązek posiadania apteczek samochodowych: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Niemcy, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Arkadiusz Kuzio, ekspert od bezpieczeństwa ruchu drogowego przypomina, że wyjeżdżając za granicę jesteśmy zobowiązani do zapoznania się z przepisami drogowymi i obowiązkowym wyposażeniem pojazdu.
- Apteczka musi mieć oznakowanie DIN i numer: 13164. Jest to apteczka samochodowa i tylko taka apteczka będzie przez inne państwa honorowana jako wyposażenie u nich obowiązkowe - dodaje Kuzio.
Relacja Natalii Chodań z programu "Tematy i Muzyka"

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