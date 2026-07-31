W Polsce nie są obowiązkowe, jednak za granicą dostaniemy za ich brak mandat

fot. Natalia Chodań [Radio Szczecin]

Choć w wielu krajach obowiązują podobne przepisy drogowe, to lista obowiązkowego wyposażenia samochodu może się różnić. Brak niektórych elementów może spowodować nałożenie mandatu, nawet jeśli w Polsce pewne wyposażenie nie jest wymagane.

Dotyczy to apteczek samochodowych, które w Polsce nie są obowiązkowe, choć medycy rekomendują ich posiadanie.



Arkadiusz Kuzio, ekspert od bezpieczeństwa ruchu drogowego przypomina, że wyjeżdżając za granicę jesteśmy zobowiązani do zapoznania się z przepisami drogowymi i obowiązkowym wyposażeniem pojazdu.



- W wszystkich tych państwach, do których się dostaniemy, a nie będziemy mieli apteczki, możemy otrzymać mandat. Rekomenduję, żeby ta apteczka była, choć jest u nas nieobowiązkowa. Warto wiedzieć, że jeżeli uprawiamy turystykę europejską, to apteczkę musimy mieć - tłumaczy Kuzio.



Mandat za brak apteczki możemy dostać między innymi u sąsiadów, czyli w Niemczech i Czechach.



- Apteczka musi mieć oznakowanie DIN i numer: 13164. Jest to apteczka samochodowa i tylko taka apteczka będzie przez inne państwa honorowana jako wyposażenie u nich obowiązkowe - dodaje Kuzio.



Pełna lista europejskich krajów, które wprowadziły obowiązek posiadania apteczek samochodowych: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Niemcy, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.



Autorka edycji: Joanna Chajdas