Zachodniopomorscy strażacy usuwali skutki nawałnicy

46 razy interweniowali zachodniopomorscy strażacy podczas sobotniego załamania pogody.
Głównie usuwali połamane gałęzie i drzewa z dróg, a także wypompowywali wodę z zalanych piwnic - mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.
- Najwięcej zgłoszeń wpłynęło ze Szczecina i powiatu polickiego. Na szczęście nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani zdarzeń o szczególnym charakterze - dodaje strażak.
W Szczecinie strażacy interweniowali 14 razy, w powiecie polickim - 7.
W Zachodniopomorskiem nie obowiązują już ostrzeżenia meteorologiczne.
- Najwięcej zgłoszeń wpłynęło ze Szczecina i powiatu polickiego. Na szczęście nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani zdarzeń o szczególnym charakterze - dodaje strażak.
W Szczecinie strażacy interweniowali 14 razy, w powiecie polickim - 7.
W Zachodniopomorskiem nie obowiązują już ostrzeżenia meteorologiczne.
Edycja tekstu: Natalia Chodań