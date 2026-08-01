Zachodniopomorscy strażacy usuwali skutki nawałnicy

46 razy interweniowali zachodniopomorscy strażacy podczas sobotniego załamania pogody.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Głównie usuwali połamane gałęzie i drzewa z dróg, a także wypompowywali wodę z zalanych piwnic - mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.- Najwięcej zgłoszeń wpłynęło ze Szczecina i powiatu polickiego. Na szczęście nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani zdarzeń o szczególnym charakterze - dodaje strażak.W Szczecinie strażacy interweniowali 14 razy, w powiecie polickim - 7.W Zachodniopomorskiem nie obowiązują już ostrzeżenia meteorologiczne.