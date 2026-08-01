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Zachodniopomorscy strażacy usuwali skutki nawałnicy

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
46 razy interweniowali zachodniopomorscy strażacy podczas sobotniego załamania pogody.
Głównie usuwali połamane gałęzie i drzewa z dróg, a także wypompowywali wodę z zalanych piwnic - mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

- Najwięcej zgłoszeń wpłynęło ze Szczecina i powiatu polickiego. Na szczęście nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani zdarzeń o szczególnym charakterze - dodaje strażak.

W Szczecinie strażacy interweniowali 14 razy, w powiecie polickim - 7.

W Zachodniopomorskiem nie obowiązują już ostrzeżenia meteorologiczne.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Głównie usuwali połamane gałęzie i drzewa z dróg, a także wypompowywali wodę z zalanych piwnic - mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

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