Zagubiona 9-latka sama zgłosiła się do policjantów

Wzorowe zachowanie 9-latki i sprawna akcja kołobrzeskich policjantów.

Edycja tekstu: Michał Król

Dziewczynka straciła z oczu rodziców, ale zamiast wpaść w panikę, natychmiast poszukała pomocy u mundurowych kierujących ruchem na jednym z kołobrzeskich skrzyżowań.Dziecko podało funkcjonariuszom imię i nazwisko mamy oraz nazwę hotelu, w którym rodzina się zatrzymała. Patrol od razu ruszył na miejsce. W tym samym czasie w hotelowej recepcji zapłakana kobieta zgłaszała zaginięcie córki.Dzięki rezolutności 9-latki mama i córka po kilku minutach były już razem.