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Zagubiona 9-latka sama zgłosiła się do policjantów

Region Anna Klimczyk

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
Fot. Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
Wzorowe zachowanie 9-latki i sprawna akcja kołobrzeskich policjantów.
Dziewczynka straciła z oczu rodziców, ale zamiast wpaść w panikę, natychmiast poszukała pomocy u mundurowych kierujących ruchem na jednym z kołobrzeskich skrzyżowań.

Dziecko podało funkcjonariuszom imię i nazwisko mamy oraz nazwę hotelu, w którym rodzina się zatrzymała. Patrol od razu ruszył na miejsce. W tym samym czasie w hotelowej recepcji zapłakana kobieta zgłaszała zaginięcie córki.

Dzięki rezolutności 9-latki mama i córka po kilku minutach były już razem.

Edycja tekstu: Michał Król

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