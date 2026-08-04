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OSP z nowym defibrylatorem

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Ochotnicza Straż Pożarna w Witnicy otrzymała nowy defibrylator AED. Urządzenie przekazał Powiat Gryfiński.
Wartość sprzętu to około 6,5 tys. zł, a jego zakup sfinansowano ze środków przeznaczonych na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną.

Jak podaje portal chojna24.pl, nowy defibrylator zastąpi urządzenie utracone w pożarze remizy OSP w Witnicy, do którego doszło 6 lipca tego roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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