OSP z nowym defibrylatorem

Ochotnicza Straż Pożarna w Witnicy otrzymała nowy defibrylator AED. Urządzenie przekazał Powiat Gryfiński.
Wartość sprzętu to około 6,5 tys. zł, a jego zakup sfinansowano ze środków przeznaczonych na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną.
Jak podaje portal chojna24.pl, nowy defibrylator zastąpi urządzenie utracone w pożarze remizy OSP w Witnicy, do którego doszło 6 lipca tego roku.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jak podaje portal chojna24.pl, nowy defibrylator zastąpi urządzenie utracone w pożarze remizy OSP w Witnicy, do którego doszło 6 lipca tego roku.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski