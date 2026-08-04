Zlikwidowali dwa punkty hazardowe w Szczecinie

Kolejne dwa punkty hazardowe zlikwidowali policjanci wraz z funkcjonariuszami z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Oba mieściły się w Szczecinie.

W jedym z nich służby zabezpieczyły sześć stanowisk komputerowych do gier, router, telefony komórkowe oraz gotówkę. Znaleziono również niecały gram amfetaminy. W drugim punkcie również zabezpieczono sześć stanowisk komputerowych, do tego trzy klasyczne automaty, telefony komórkowe oraz gotówkę.



W obu przypadkach zarzuty usłyszały osoby odpowiedzialne za urządzania nielegalnych gier hazardowych. To obywatel Polski i obcokrajowiec.



Oferowanie nielegalnych gier hazardowych w Polsce zagrożone jest wysokimi karami finansowymi oraz karą pozbawienia wolności do lat trzech.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski