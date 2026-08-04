Dyrektor Tour de Pologne: Etap ciekawy i w pięknym krajobrazie [ZDJĘCIA]

Po sprinterskim finiszu w Koszalinie kolarze jadący w Tour de Pologne wyruszą w trasy Pomorza Zachodniego. Przed zawodnikami 150-kilometrowa trasa z Międzyzdrojów do Szczecina.
Honorowy start 2. etapu Tour de Pologne o 13:05 z Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach. Cała grupa zwartym peletonem przejedzie przez cztery kilometry międzyzdrojskich ulic, następnie ruszą do walki o zwycięstwo w drugim etapie, który prowadzi między innymi przez Dziwnów, Golczewo, Nowogard, Goleniów i potem dookoła Zalewu Szczecińskiego z metą w Szczecinie. Finisz u stóp Wałów Chrobrego zaplanowany jest na 16:30. Wczorajszy etap w Koszalinie skończył się nieco wcześniej, więc na najlepszych kolarzy na świecie można wyczekiwać od 16.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Czeka nas etap nie tylko ciekawy sportowo, ale również w pięknym krajobrazie - mówi dyrektor Touru Czesław Lang.