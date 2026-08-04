Problem z automatem paczkowym. Konserwator zabytków: doszło do samowoli urbanistycznej

Czy automaty pocztowe powinny stawać przed zabytkowymi kamienicami? Takie pytanie zadaje szczeciński radny z klubu Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz.

Edycja tekstu: Michał Król

Chodzi o urządzenie znajdujące się w sąsiedztwie budynku przy ulicy Bałuki w centrum miasta. O całej sprawie zawiadomił Miejskiego Konserwatora Zabytków.Problem nie dotyczy tylko jednego automatu – dodaje radny.- Tam również ludzie skarżyli się na tę kwestię. Miejski konserwator zabytków uważa, że postawienie w tym miejsca automatu pocztowego jest niezgodne z ochroną konserwatorską, wynikającą z obowiązującego tam miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - mówi Radziwinowicz.Miejski konserwator zabytków Michał Dębowski powiedział nam, że nie wydał zgody na postawienie automatu paczkowego, bo zgodnie z przepisami nie musiał tego robić. Zaznaczył, że skierował sprawę do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.- W mojej ocenie doszło tutaj do samowoli urbanistycznej. To znaczy wydałem taką opinię i zwróciłem się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o podjęcie działań, sądząc, że te urządzenia, jego lokalizacja, akurat na tym obszarze jest niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - mówi Dębowski.Teraz inspektorat sprawdzi, czy urządzenie zostało ustawione zgodnie z obowiązującymi przepisami.Zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego z września 2020 roku automaty pocztowe są obiektami, których postawienie nie wymaga wydawania stosownych pozwoleń.