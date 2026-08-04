Śmiertelne potrącenie na ul. Chopina. Jest akt oskarżenia

Jest akt oskarżenia przeciwko 58-letniej kobiecie, która w marcu śmiertelnie potrąciła pieszego na ulicy Chopina w Szczecinie.
Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych w pobliżu osiedla Skarbówek.
Według śledczych kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa i potrąciła mężczyznę, który zmarł później w szpitalu. Kobieta była trzeźwa. Przyznała się do winy.
Grozi jej od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Według śledczych kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa i potrąciła mężczyznę, który zmarł później w szpitalu. Kobieta była trzeźwa. Przyznała się do winy.
Grozi jej od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
Edycja tekstu: Jacek Rujna