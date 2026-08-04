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Śmiertelne potrącenie na ul. Chopina. Jest akt oskarżenia

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Jest akt oskarżenia przeciwko 58-letniej kobiecie, która w marcu śmiertelnie potrąciła pieszego na ulicy Chopina w Szczecinie.
Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych w pobliżu osiedla Skarbówek.

Według śledczych kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa i potrąciła mężczyznę, który zmarł później w szpitalu. Kobieta była trzeźwa. Przyznała się do winy.

Grozi jej od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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