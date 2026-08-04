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Bakteria Vibrio jest w Bałtyku, ale nie ma powodu do paniki

Region Stanisław Tresnytskyi

Fot. pixabay.com / sindhudigital (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / sindhudigital (CC0 domena publiczna)
Zakażenia spowodowane bakteriami Vibrio są w Polsce bardzo rzadkie - podkreśla Główny Inspektorat Sanitarny. Specjaliści zaznaczają, że należy zachować ostrożność podczas kąpieli w Bałtyku, ale nie ma powodu do paniki.
Niepokojące informacje pojawiły się w ostatnich dniach w związku ze zgonami po zakażeniu bakteriami Vibrio w sąsiadującej z Pomorzem Zachodnim Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Po ostatnich upałach w nagrzanej powierzchni morza mnożą się przecinkowce, które w razie zakażenia mogą wywoływać dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Te objawy zwykle ustępują samoistnie po kilku dniach - tłumaczy Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

- Zakażenia wibriozami w Polsce są bardzo rzadkie, a grupą najbardziej narażoną właśnie na te zakażenia są osoby o obniżonej odporności, osoby starsze oraz małe dzieci - wyliczał.

Do zakażenia dochodzi najczęściej przez przewód pokarmowy, bakterie mogą się też dostać do organizmu przez rany. Ten drugi sposób wywołuje poważniejsze skutki - pojawia się silny obrzęk, ból, zaczerwienienie, a w skrajnych przypadkach może dojść do martwiczego zapalenia powięzi.

Nie jest to jednak nowa bakteria, trzeba także pamiętać, że zagrożenie jest sezonowe - dodaje dr Magda Wiśniewska ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach.

- W poprzednich latach ta bakteria już się identyfikowała, tylko to były dosłownie jakieś pojedyncze przypadki. Natomiast w tym roku po raz pierwszy mamy do czynienia z opisami zgonów po zakażeniu tą bakterią. Obserwujemy i trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o kąpiel w takim morzu i trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi na przykład o owoce morza - podkreśliła.

W przypadku niepokojących objawów należy zwrócić się do lekarza.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Zakażenia wibriozami w Polsce są bardzo rzadkie, a grupą najbardziej narażoną właśnie na te zakażenia są osoby o obniżonej odporności, osoby starsze oraz małe dzieci - wyliczał.
- W poprzednich latach ta bakteria już się identyfikowała, tylko to były dosłownie jakieś pojedyncze przypadki. Natomiast w tym roku po raz pierwszy mamy do czynienia z opisami zgonów po zakażeniu tą bakterią. Obserwujemy i trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o kąpiel w takim morzu i trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi na przykład o owoce morza - podkreśliła.

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