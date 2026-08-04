Oktan Energy czeka na decyzję w sprawie warunków zabudowy dla bazy paliw w Podjuchach

Oktan Energy czeka, aż prezydent Szczecina wyda warunki zabudowy - mówi pełnomocnik spółki.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję prezydenta w sprawie wstrzymania wydania warunków zabudowy dla bazy paliwowej w Podjuchach.Jak wskazuje mecenas Kacper Stukan, sama decyzja nie oznacza jednak, że inwestor może wznowić budowę.- Natomiast samo to, że decyzja prezydenta została uchylona nie umożliwia budowy, natomiast jest sygnałem dla organu prezydenta miasta, że należy podjąć jakąś decyzję w sprawie o warunki zabudowy - powiedział.Mec. Stukan dodaje, że z podjęciem kolejnych kroków spółka czeka na decyzję prezydenta.