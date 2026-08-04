Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Oktan Energy czeka na decyzję w sprawie warunków zabudowy dla bazy paliw w Podjuchach

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Oktan Energy czeka, aż prezydent Szczecina wyda warunki zabudowy - mówi pełnomocnik spółki.
SKO uchyliło decyzję miasta ws. bazy paliw. Jest odpowiedź magistratu

SKO uchyliło decyzję miasta ws. bazy paliw. Jest odpowiedź magistratu

SKO blokuje decyzję miasta o wstrzymaniu budowy bazy paliw w Podjuchach
Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję prezydenta w sprawie wstrzymania wydania warunków zabudowy dla bazy paliwowej w Podjuchach.

Jak wskazuje mecenas Kacper Stukan, sama decyzja nie oznacza jednak, że inwestor może wznowić budowę.

- Natomiast samo to, że decyzja prezydenta została uchylona nie umożliwia budowy, natomiast jest sygnałem dla organu prezydenta miasta, że należy podjąć jakąś decyzję w sprawie o warunki zabudowy - powiedział.

Mec. Stukan dodaje, że z podjęciem kolejnych kroków spółka czeka na decyzję prezydenta.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Krzysztofa Cichockiego z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
- Natomiast samo to, że decyzja prezydenta została uchylona nie umożliwia budowy, natomiast jest sygnałem dla organu prezydenta miasta, że należy podjąć jakąś decyzję w sprawie o warunki zabudowy - powiedział.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

sierpień 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30poniedziałek31wtorek01środa02czwartek03piątek04sobota05niedziela06

Najczęściej czytane

  1. Ulice w Szczecinie zalane, alerty prawie w całym kraju [ZDJĘCIA]
    (od 01 sierpnia oglądane 8252 razy)
  2. Akcja ratunkowa na jeziorze Głębokim w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 4709 razy)
  3. Pożar domu w Mierzynie
    (od 01 sierpnia oglądane 3985 razy)
  4. Bociany opanowały Wojtaszyce. "Ja nie dowierzałam. Taki cud" [ZDJĘCIA]
    (od 29 lipca oglądane 3606 razy)
  5. Tragiczny finał wypoczynku nad Jeziorem Głębokie w Szczecinie
    (od wczoraj oglądane 3414 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dwa tysiące porcji zupy grzybowej pod Kołobrzegiem [WIDEO, ZDJECIA]
82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
31.07.2026
Zlikwidowali plantację konopi
Seans z niechcianymi gośćmi w tle? Komary wróciły nad Jezioro Dąbie [WIDEO]
Wyruszyła 42. Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty