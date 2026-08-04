Szczecinianie o komarach. Jest plaga czy nie ma?

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Komary znów dają się we znaki mieszkańcom Szczecina. Wieczorny spacer czy chwila w parku często kończą się ukąszeniami...

Część mieszkańców, z którymi rozmawialiśmy, skarżyła się na plagę tych owadów.



- Wczoraj przyszłam wieczorem na Błonia, no to strasznie, jestem cała właśnie pogryziona po komarach. - Nie pogryzły nas żadne komary, nie widzę tu żadnych komarów, nie ma nigdzie. - Bardzo mnie pogryzły, nie radzę sobie, jest ich za dużo. - No mnie wczoraj na podwórku na przykład, chwilę stałam po południu i komarów było sporo. - Nie, na razie w mieście nie czuję jakiejś plagi. - Ciężko jest wyjść z dzieckiem na plac zabaw, czy właśnie na takie tereny zielone jak tutaj. - Wieczorem najgorzej, jak światło się zapali, do jasnego lecą... - mówili.



Miasto planuje odkomarzanie w przyszłym tygodniu.



Edycja tekstu: Jacek Rujna