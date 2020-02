RSnW: będzie susza, trzeba zapobiegać

Susza w tym roku na pewno będzie i trzeba temu przeciwdziałać - mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór". Dyskutowali o inwestycjach w małą retencję i meliorację.

W ramach pilotażowego programu w Zachodniopomorskiem powstaną zastawki i urządzenia, które będą zatrzymywały wodę spływającą z pól.Jak mówił Marek Duklanowski, dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie województwo zachodniopomorskie jest bardzo zróżnicowane jeśli chodzi o susze. Prawie w ogóle nie ma z tym problemu w pasie nadmorskim.- Kiedy mamy rok suchy, kolejny suchy i trzeci też suchy to rzeczywiście pojawia się zjawisko suszy, która dotyka głębszych warstw gleby. Kluczową rzeczą jest to, że brakuje opadów, albo ich struktura jest niewłaściwa - analizował dyr. Duklanowski.W latach 40. i 50. susze były jeszcze większe niż obecnie i takie właśnie nas czekają w przyszłości - dodawał Arkadiusz Semczyszak, główny specjalista z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.- W związku ze zmianą klimatu wzrośnie ilość opadów. Wszystkie nasze działania powinny być dwustronne: zapobieganie suszy i robienie zabezpieczeń przeciwko powodziom - zaznaczył Arkadiusz Semczyszak.Na przeciwdziałanie skutkom suszy w całym kraju do 2030 roku Polska wyda 14 mld złotych.