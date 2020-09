Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pneumatyczne samopompujące kamizelki ratunkowe oraz specjalistyczne apteczki udowe trafiły w piątek do zachodniopomorskiej policji.

Sprzęt niezbędny do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przekazał wodnym służbom mundurowym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.



- To dzisiejsze wsparcie jest policji bardzo potrzebne - mówi inspektor Ryszard Gan, dowódca Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. - To ważny dla nas dzień, choć dziś to symboliczne przekazanie. Niezwykle ważny sprzęt pozwalający na zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego województwa i licznym turystom. Od Świnoujścia, aż do Sławna, do granic naszego województwa.



Koszt zakupu nowego sprzętu dla zachodniopomorskiej policji to kwota 10 tysięcy złotych.

