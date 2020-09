Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Budowa farm wiatrowych na morzu to ogromna szansa dla polskiej gospodarki. Tak uważają uczestnicy środowego spotkania w Szczecinie, podczas którego podpisano tzw. Deklarację Bałtycką na rzecz morskich elektrowni wiatrowych.

Budowa tylko trzech farm, które planuje postawić Polska Grupa Energetyczna, ma kosztować od 20 do 30 miliardów złotych - mówi prezes PGE Wojciech Dąbrowski.



- Jako Polska Grupa Energetyczna jesteśmy zmuszeni do tego, żeby pozyskać finansowanie z zewnątrz tak, żeby nie obciążać naszego bilansu. Prowadzimy rozmowy z potencjalnym partnerem biznesowym, który będzie z nami uczestniczył przy budowie i eksploatacji tych farm. To duńska firma Orset. Prowadzimy z nimi dość zaawansowane rozmowy. Nie podpisaliśmy oczywiście umowy o współpracy, bo jak wiemy, diabeł tkwi w szczegółach - powiedział Dąbrowski.



Trwają zabiegi, aby jak najwięcej elementów morskich wiatraków była produkowana w Polsce - mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. - Będziemy budować wiatraki na morzu. Już dziś je budujemy. Są elementy, w których jesteśmy bezwzględnym liderem na rynkach europejskich. Chociażby kable do przyłączenia morskich farm wiatrowych. Chcemy dużo więcej. Podpisaliśmy 1 lipca list intencyjny z rządem o współpracy wykorzystania lokalnego potencjału, głównie stoczniowego do produkcji komponentów.



W Polsce, oprócz kabli, produkuje się śmigła wiatraków i części sterowników. Nie produkujemy turbin wiatrowych.