Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Żołnierze ze szczecińskich jednostek chcą świecić przykładem dla cywilów i oddają krew - to w ramach akcji "Niepodległą mamy we krwi".

Przed Muzeum Techniki Wojskowej przy Bulwarze Gdańskim pojawił się mobilny punkt poboru, a do jego drzwi ustawiła się długa kolejka mundurowych.



- Dowódcy zaproponowali nam taką formę pomocy, a że jesteśmy w mundurach to naszym celem nadrzędnym jest służenie ludziom, więc przyjechaliśmy tu wszyscy. Wydaję mi się, że jak ja bym, potrzebował, to też by mi pomogli - mówią żołnierze.



Akcji oddawania krwi towarzyszy rodzinny festyn - czekają pojazdy wojskowe, policyjne i strażackie. Impreza potrwa do 14.