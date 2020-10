"To przekracza wszelkie granice". Mieszkańcy się skarżą

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Pieniędzy na odstrzał dzików nie zabraknie - zapewnia szczeciński magistrat.

Od wielu tygodni słuchacze naszej audycji "Czas Reakcji" informowali o kolejnych miejscach, gdzie pojawiają się te zwierzęta m.in. w pobliżu parków, szkół np. na Osiedlu Książąt Pomorskich, czy nawet na pasie rozdzielającym jezdnie na ruchliwej ulicy Eskadrowej.



- W Zdrojach przy ulicy Poległych maciora z 12 małymi dzień w dzień sieje postrach na dzielnicy. To, co się dzieje na Pilchowie, to przekracza wszelkie granice. Dziki wchodzą i za psami wbiegają do domu - skarżą się mieszkańcy.



Dzikami w Szczecinie zajmuje się prywatna firma, jej przedstawiciele podkreślają, że zwierząt jest rekordowo dużo. - W tym roku jej pracownicy odstrzelili lub wywieźli ze Szczecina ok. 400 zwierząt, nasz limit to 600 sztuk - mówiła Paulina Łątka z biura prasowego Urzędu Miasta w Szczecinie. - Zgłoszeń jest bardzo dużo. Może nie wygląda to tak, jak niektórzy mogliby sobie wyobrażać, że widzimy dzika za oknem czy na ulicy. Wykonujemy telefon i po chwili pojawia się ktoś i ten dzik znika.



Paulina Łątka dodała, że w przyszłym roku miasto najprawdopodobniej zwiększy limity dot. odstrzału.