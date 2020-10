Elewi złożyli przysięgę w koszarach 12. Brygady [DUŻO ZDJĘĆ]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To najważniejsze wydarzenie w życiu żołnierza. Blisko 150 elewów złożyło przysięgę wojskową w koszarach 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie.

Wcześniej szkolili się przez cztery tygodnie. Teraz zdecydowana większość z nich deklaruje, że chce zostać żołnierzami zawodowymi.



- Jest to naprawdę dla mnie wyzwanie służyć naszemu krajowi. Pierwszy raz mogłam pozwolić sobie na strzelanie z ostrej amunicji i podoba mi się. - Nauczyłem się zakładać maskę w mniej niż 9 sekund. Najgorsze z najgorszych, to czołganie ze skrzynką amunicyjną. Waży ona 20 kilogramów i można się rzeczywiście zmęczyć - mówili elewi.



- Pamiętajcie, ze armia wiele od was oczekuje. Przysięga jest wielkim aktem oddania i zaangażowania w najważniejsze sprawy ojczyny - mówi podpułkownik Mariusz Ostapiak, szef pionu szkolenia "Dwunastki".



Dodajmy, że sobotnia przysięga z powodów epidemicznych odbyła się bez udziału rodzin i przyjaciół.