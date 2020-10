Zrzut ścieków do Odry. Wody Polskie zaalarmowały prokuraturę

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

"Dotychczasowe działania szczecińskiego ZWiK-u należy traktować jako świadome zanieczyszczanie środowiska i degradację Odry". Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakończyło kontrolę Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Postepowanie zostało wszczęte po tym, jak na początku września w rejonie ul. Zapadłej w Szczecinie ZWiK wpuścił ścieki do Odry, nie mając pozwolenia wodnoprawnego. O sprawie informowali mieszkańcy.



- Sprawa została zgłoszona do organów ścigania - mówi Marek Duklanowski, Dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. - Nieoczyszczone ścieki komunalne w 400-tysięcznym mieście, dysponującym nowoczesną oczyszczalnią ścieków, to rzecz niewyobrażalna. Zwłaszcza, że nie nastąpiło nic, co mogłoby pozwolić, żeby tego typu zrzut się odbywał. W trakcie kontroli ustaliliśmy, że szczeciński ZWiK nie dysponował od 4 lat aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym.



Szczeciński ZWiK ma teraz czas do 30 października, by wyjaśnić kwestię - czy zamierza uzyskać pozwolenie wodnoprawne, czy zaprzestanie odprowadzania ścieków do Odry.