Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

"Marsz o wolność" to hasło protestu, którego uczestnicy przeszli przez miasto.

Kilkaset osób wyposażonych w megafony i transparenty wyruszyło sprzed Pomnika Czynu Polaków i krytykowało obostrzenia wprowadzone przez polski rząd w związku z pandemią koronawirusa. Zdaniem protestujących naruszają one konstytucyjną wolność obywateli.



- Oczekiwałabym podobnej sytuacji jak w Szwecji. Żeby Polska nabrała tzw. odporności stada. - Żeby ściągnęli nam te kagańce. Żeby nie robili tego, co robią do tej pory, bo jest to nielegalne. - Odbierane jest nam podstawowe prawo wolności, prawo decyzji i prawo wyboru. Wszystko nam odebrano. - Nie zważajmy na to, że oni wypisują mandaty. Rzućmy je do kosza, śmiejmy się, śmiejmy... - mówili demonstrujący.



Podobne marsze odbyły lub odbędą się w 48 innych polskich miastach.