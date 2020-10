Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Szpital na Pomorzanach w Szczecinie wstrzymuje porody rodzinne. To z powodu wzrostu zakażeń koronawirusem.

Decyzja obowiązuje do odwołania. To już drugi raz kiedy z powodu sytuacji epidemicznej placówka ogranicza obecność osób towarzyszących przy porodzie. Tak było też na początku epidemii koronawirusa w Polsce. Porody rodzinne zostały przywrócone po kilku miesiącach, gdy sytuacja była bardziej stabilna. W szpitalu na Pomorzanach miesięcznie rodzi się ok. 200 dzieci.