Kolejny szpital w regionie wstrzymuje porody rodzinne. Taką decyzję podjęły władze placówki w Zdrojach w Szczecinie.

To przez rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem w regionie. Oznacza to, że nie ma możliwości by rodzącej pacjentce ktoś towarzyszył podczas porodu. Wcześniej na taki sam krok zdecydował się szpital na Pomorzanach w Szczecinie.