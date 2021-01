Niefortunne czy celowe? Drzewa zasłonią patriotyczny mural [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wizerunki polskich wynalazców odsłonięto we wrześniu 2018 roku z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Miały pokazywać potęgę polskiej nauki.

Obraz o długości 80 metrów powstał przy ulicy Chmielewskiego na murze należącym do Polskiej Spółki Gazownictwa.



Być może posadzenie tych drzew w tym miejscu to pomyłka - mówi Wojciech Woźniak z Fundacji Polskich Wartości, która była zaangażowana w powstanie muralu.



- Mam nadzieję, że to przypadek, że po prostu ktoś nie pomyślał o tym, posadził drzewa, bo miał jakieś miejsce do zasadzenia i wpadł na ,,świetny pomysł", że zrobił to przez przypadek, że nie pomyślał o tym, że to drzewo urośnie i w przyszłości zasłoni mural - przypuszcza Woźniak.



Wysłaliśmy pytanie do Urzędu Miasta w Szczecinie dlaczego w tym miejscu posadzono drzewa i jakie są szanse na to, żeby mural jednak był widoczny. Pytanie skierowaliśmy też do Polskiej Spółki Gazownictwa.

Czekamy na odpowiedzi.

