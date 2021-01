Jaki jest prawdziwy cel fundacji założonej przez władze Meklemburgii?

Fot. © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Niemieckie media nie mają wątpliwości, że prawdziwym celem "Fundacji Ochrony Klimatu i Ochrony Środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego" jest umożliwienie dokończenia budowy gazociągu "Nord Stream2".

Organizacje ekologiczne zarzucają lokalnym meklemburskim władzom hipokryzję.



Niemieckie media ostro krytykują panią premier Manuelę Schwesig i jej rząd za utworzenie "Fundacji Ochrony Klimatu i Ochrony Środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego", która nie tylko nie przyczyni się do ochrony klimatu, ale wręcz przyśpieszy degradację środowiska. Fachowcy przypominają, że co prawda gaz przy spalaniu wytwarza mniej CO2 niż węgiel, ale powoduje dużą emisję metanu, co zdecydowanie bardziej wpływa na ocieplenie klimatu.



Założenie ekologicznej fundacji, która teoretycznie powinna dbać o środowisko naturalne, a w rzeczywistości poprzez wspieranie budowy "Nord Stream 2" przyczyni się do jego degradacji - jest hipokryzją - powiedział jeden z aktywistów ekologicznych Jakob Blasel. Hamburski tygodnik "Der Spiegel" napisał, że fundacja będzie zła dla klimatu, ale dobra dla Gazpromu. Także "Die Welt" oskarżył władze Meklemburgii o wspierania Rosji.



Manuela Schwesig odrzuca krytykę, twierdząc, że działa we interesie środowiska. "Jestem przekonana, że odejście od energii atomowej i węglowej jest słuszną drogą. W przejściu do odnawialnych źródeł energii potrzebujemy na okres przejściowy gazu z gazociągu bałtyckiego" - powiedziała Manuela Schwesig.