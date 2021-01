"Apogeum inwestycyjne w mieście". Dyskusja w RSnW

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dla jednych to armageddon, dla innych dowód, że Szczecin się rozwija. Rok szczecińskich inwestycji podsumowują goście "Radia Szczecin na Wieczór". To rekordowy rok pod względem rozpoczętych budów.

- Faktem jest, że mamy w tej chwili apogeum inwestycyjne w mieście - przyznaje Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji. - Mówimy o inwestycjach drogowych, ale jest też szereg inwestycji kubaturowych. Powodów apogeum jest kilka. To jest czas, w którym musimy przetrwać. Natomiast z drugiej strony to są najlepsze lata inwestycyjne, jeśli chodzi o miasto Szczecin. Tu źródła są takie, jak chociażby unijne środki, ale nie tylko. Jesteśmy też bogatsi.



W 2020 roku budżet inwestycyjny był na poziomie ponad 700 mln zł. Budżety do roku 2015 były na poziomie góra 400 mln złotych.



- Tyle inwestycji nie było dotąd, to prawda, ale nie powinno chodzić tylko o ilość, ale również jakość - dodał Piotr Czypicki ze Szczecińskiego Ruchu Miejskiego. - Ten kierunek nie jest taki, jaki bym sobie tego życzył, jaki leży w interesie miasta. Moim zdaniem w tej perspektywie rozwoju brakuje zupełnie jednej spójnej wizji, a przede wszystkim wizji, która by nakreślała, jaki ma być ten Szczecin. Brakuje mi realnego wsparcia i odpowiedzi na to, co pandemia ze sobą niesie. To idealna okazja do tego, żeby dokonać zmiany, rewolucji, przewartościowania.



Inwestycje, o których mowa to m.in. stadion Pogoni, Teatr Letni, Fabryka Wody, Węzeł drogowy Łękno i Głębokie czy budowa i przebudowa torowisk.



Inwestycje miejskie do 2024 roku mają kosztować ponad 2,5 miliarda złotych.

