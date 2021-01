Fot. pixabay.com / Tomasz_Mikolajczyk (CC0 domena publiczna)

Stary, nieużywany komputer do naprawy też może się przydać. Fundacja Małych Stópek ze Szczecina przyjmie właśnie taki sprzęt, bo znalazła firmę, która przywróci go do życia.

- Wszystko to, dla dzieci, którym pogrzebne są laptopy do nauki zdalnej - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek



- Jest to naprawdę bardzo uciążliwe, nie tylko korzystanie na przemian z jednego sprzętu przez dzieci, ale także kiedy one uczą się za pomocą telefonu komórkowe. Stan pandemii najpewniej jeszcze potrwa, rozpoczął się drugi semestr. Zależy nam najbardziej na laptopach - dodaje Kancelarczyk.



Dodajmy, że w ubiegłym roku Fundacja Małych Stópek uzbierała pieniądze i zakupiła dla dzieci kilkadziesiąt komputerów.