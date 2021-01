Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To dziecięce marzenie wielu chłopców, a coraz częściej także dziewczynek - zostać stróżem prawa. Teraz można to marzenie spełnić. Zachodniopomorska policja poszukuje nowych funkcjonariuszy.

Wymagania to przede wszystkim nieposzlakowana opinia, wykształcenie co najmniej średnie i sprawność fizyczna oraz psychiczna. Podania o przyjęcie do służby można wysyłać już teraz do siedziby Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Najbliższy termin przyjęcia w szeregi policji to 23 lutego.