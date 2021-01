Tory po remoncie, pociągi pojadą szybciej [ZDJĘCIA]

Fot. Materiały NDI

Zakończył się remont torów kolejowych między Czaplinkiem a Złocieńcem. Inwestycja została oddana do użytku trzy miesiące przed czasem.

To trasa linii kolejowej nr 210. Za inwestycję odpowiadała Grupa NDI z Sopotu. Dzięki remontowi skróci się czas podróży na tym odcinku. Pociąg będzie mógł rozwinąć prędkości do 120 km/h. Obecnie pokonuje tę trasę z maksymalną prędkością 80 km/h.



Powstały także dwa nowe perony na stacjach Jelenino i Wiewiecko. Są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.



Pracę wykonano w ramach zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek - Runowo Pomorskie”. W ramach projektu powstanie pięć nowych peronów na przystankach Jelenino, Czarne Małe, Żelisławie Pomorskie, Suliszewo Drawskie oraz Wiewiecko.



Projekt jest wart blisko 165 milionów złotych i jest realizowany przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.