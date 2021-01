Część turystów za opłatami za wstęp do Wolińskiego Parku Narodowego [ZDJĘCIA]

To dobry pomysł - mówi o wprowadzeniu opłaty za wstęp do Wolińskiego Parku Narodowego Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów. Za opłatami jest też wielu turystów.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska właśnie opiniuje projekt rządowego rozporządzenia, które umożliwi pobieranie opłat za wstęp m.in. do Wolińskiego Parku Narodowego. Mateusz Bobek podkreśla, że to właściwa decyzja.- Jest to słuszny kierunek rozwoju turystycznego. Parki powinny mieć dodatkowe środki, aby rozwijać tę linię swojej działalności. Z pewnością przez to będzie bogatsza infrastruktura turystyczna, więcej możliwości. To jest krok w słusznym kierunku, który wzbogaci ofertę turystyczną całej wyspy Wolin - mówi burmistrz Międzyzdrojów.Wśród turystów zdania są podzielone, jednak wielu widzi korzyści takiego rozwiązania.- Miło jest, jak takie rzeczy są otwarte i ludzie mogą po prostu swobodnie korzystać. - Wszędzie chyba są, w górach są płatne. - Bardzo się cieszę. Wreszcie nie będzie tylu ludzi, którzy nie muszą tam być. Np. piją, rozkładają się na pikniki itd. Ja to widziałam. - Żeby tu jeszcze zadbać o infrastrukturę w ramach parku, to jakąś opłatę można by wprowadzić - mówią turyści.Wiele parków pobiera opłaty od lat, m.in. Tatrzański, Karkonoski czy Słowiński. Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego Piotr Daniszewski deklarował na antenie Radia Szczecin, że bilet wstępu mógłby kosztować 8 zł, a ulgowy 4.Nad projektem pracuje obecnie Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.