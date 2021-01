Woliński Park Narodowy liczy na uczciwość turystów [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W kwestii opłat będziemy liczyć na uczciwość turystów - mówi Piotr Daniszewski, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego.

Wszystko wskazuje na to, że wstęp do parku będzie płatny już w tym sezonie, ale pierwszy rok ma być przede wszystkim na to, aby turyści przyzwyczaili się, że wstęp nie jest darmowy - tłumaczy Daniszewski.



- Będą pouczenia, będą informacje, nie będziemy tutaj nikogo karać. Natomiast chcemy w czasie tej kontroli wyegzekwować opłatę. Funkcjonariusze straży parku będą wyposażeni w terminale do pobierania takowej opłaty - dodaje Daniszewski.



Władze parku liczą, że po wejściu na jego teren turyści będą sami dokonywać opłat za pomocą dedykowanej aplikacji. Będzie też opcja dla tych, którzy nie korzystają ze smartfonów.



- Będą tak zwane punkty poboru opłat, one mają być zlokalizowane w Zagrodzie Pokazowej Żubrów czy też w Muzeum Przyrodniczym - tłumaczy Daniszewski.



Projekt rządowego rozporządzenia, które umożliwi pobieranie opłat za wstęp m.in. do Wolińskiego Parku Narodowego, opiniuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Rozporządzenie wejście w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.