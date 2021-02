"Potrafię przyznać się do błędu i cofnąć to" - Napieralski o swojej "dyktaturze"

Grzegorz Napieralski. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Zbyt emocjonalna wypowiedź, błąd z którego się wycofuje - Grzegorz Napieralski z KO przyznał w "Rozmowach pod Krawatem", że wpis w mediach społecznościowych o "dyktaturze" w Polsce idzie za daleko.

Zwróciliśmy uwagę posłowi KO, że jego język debaty publicznej ostatnio mocno się zradykalizował. Spytaliśmy o "dyktaturę" - gdy Polską rządzi obóz polityczny wybrany

w demokratycznych wyborach. Napieralski odpowiadał, że "krew się czasami zagotuje".



- Nie jesteśmy cyborgami, mówię teraz o politykach, mamy swoje emocje i każdy z nas popełnia błędy. Jeżeli Pan ukazuje mi, że to jest zwrot, który nie ma miejsca i być może on jest zbyt emocjonalny - dobrze, ja potrafię się przyznać do błędu i zbyt emocjonalnej wypowiedzi i cofnąć to. Przecież nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło - tłumaczył Napieralski.



Jednocześnie poseł KO podkreślał, że w swoich publicznych wypowiedziach i w mediach społecznościowych "nie przekroczył żadnej granicy":



- Nikogo nie obrażam i nie atakuję personalnie - mówił Napieralski.