Rocznica zrzutu Cichociemnych. "Są ważnymi kotwicami pamięci" [WIDEO, ZDJĘCIA]

80 lat temu pierwsi Cichociemni zostali zrzuceni do Polski. Z tej okazji na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie delegacja Instytutu Pamięci Narodowej złożyła kwiaty na grobach żołnierzy tej formacji.

- Nie możemy pozwolić, aby pamięć o nich zaginęła - mówił Paweł Skubisz, dyrektor szczecińskiego IPN-u. - Te osoby, które tu przybyły i zamieszkały po 1945 roku, są ważnymi kotwicami pamięci. Są fundamentami i mówią o zaangażowaniu w walkę o niezależny byt państwowy.Nie ograniczymy się jedynie do złożenia kwiatów na grobach - dodawał Krzysztof Męciński z IPN-u. - Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa chce te groby otoczyć opieką. Nawiązaliśmy kontakt z rodzicami i chcemy wpisać te groby do ewidencji grobów weteranów walk o Wolność i Niepodległość Polski.W latach 1941-1945 zrzuconych zostało 316 Cichociemnych. Zginęło 102.Na szczecińskiej nekropolii pochowani są major Anatol Makarenko i kapitan Zygmunt Gromnicki.Cichociemni byli elitarną jednostką Polskich Sił Zbrojnych, którzy ochotniczo zgłosili się do służby. Byli szkoleni w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Wykonywali skoki ze spadochronem na zrzutowiska wyznaczone i chronione przez oddziały partyzanckie AK.