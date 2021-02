ZWiK apeluje do mieszkańców o odśnieżanie odpływów

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zadbajmy o studzienki kanalizacyjne - apeluje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Przed nami roztopy, a to oznacza, że odpływy muszą być odśnieżone. Inaczej na ulicach miasta pojawi się woda, która utrudni spacerowanie czy jazdę samochodem.



To odpowiedni moment, żeby pomyśleć o placach przed naszymi domami - mówi Tomasz Makowski, rzecznik prasowy ZWiK.



- W nocy spadło trochę śniegu. Te kilka centymetrów spowodowało, że w tej chwili jest czysto i biało. Ale spodziewamy się odwilży. Również w nocy temperatura prawdopodobnie będzie bliska zeru, a w kolejnych dniach sporo na plusie. Z tego powodu śnieg wkrótce zamieni się w wodę roztopową - mówi Makowski.



Wtorek to ostatni dzień, kiedy na termometrach pojawiają się ujemne bądź równe zeru temperatury. Według synoptyków, już w sobotę w Szczecinie w nocy mają być 2 stopnie Celsjusza, a w ciągu dnia aż 9 kresek.