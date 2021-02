Miasto nierówno traktuje przedsiębiorców. Urzędnicy: to wina przepisów

Najlepiej było w ogóle nie zapłacić. Gdy szczecińscy radni chcą zwolnić gastronomików z opłaty koncesji na sprzedaż alkoholu, ale nie wszyscy przedsiębiorcy będą traktowani tak samo. Urzędnicy tłumaczą, że to wina tak skonstruowanych przepisów ustawy "kowidowej". Jednak są miasta, które zinterpretowały je inaczej, na przykład Katowice czy Zielona Góra.

O sprawie już informowaliśmy. Paradoksalnie w najlepszej sytuacji są ci, którzy nie zdążyli w terminie do końca stycznia. Bo zostaną z koncesji zwolnieni w całości. Ci którzy wpłacili ją jednorazowo - dostaną 99 procent zwrotu. Ale jeżeli zdecydowali się na raty (możliwe są trzy), to pierwsza rata przepadnie, a nie zapłacą dwóch kolejnych.Przykładowo, jeżeli należne było 30 tysięcy złotych - to ci, którzy w ogóle nie zapłacili - nie stracą nic. Ci, którzy wpłacili całość - stracą 300 złotych, a ci którzy wpłacili pierwszą ratę, stracą 10 tysięcy złotych.Szczecińscy radni komisji budżetu nie wnieśli uwag. Wcześniej rozmawialiśmy o tym z przewodniczącym Rady Miasta Katowice. W jego ocenie przepisy ustawy są niejasne, ale tam zdecydowano o zwolnieniu wszystkich z opłaty, niezależnie czy wpłacili raty czy całość. Z kolei przykładowo w Trójmieście, gastronomików zwolniono z jednej raty należności za koncesję na sprzedaż alkoholu.