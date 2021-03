Na Pogodnie protest przeciw rozbudowie przedwojennego budynku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nie chcą drugiej Stobnicy na szczecińskim Pogodnie - chodzi o mieszkańców ulicy Okrzei, którzy zapowiadają batalię sądową o zachowanie dotychczasowego charakteru tej części miasta. Nie zgadzają się oni bowiem na projektowaną rozbudowę jednego z przedwojennych budynków.

To byłaby nie tylko poważna ingerencja w istniejące otoczenie, ale także utrudnienie życia pozostałym lokatorom - mówi mieszkaniec ulicy Okrzei, Piotr Kornacki.



- Dziesięć budynków połączonych jest w jedną całość. Dziewięcioro właścicieli pozostałych domków sprzeciwia się i jest to dla nas kategorycznie nie do przyjęcia. Stracimy cały dostęp do światła nie wspominając już o tym, że na dachu mamy fotowoltaikę, która będzie wyłączona, czyli nasza inwestycja wynosząca około 30 tysięcy złotych będzie po prostu bezużyteczna - argumentuje.



Zgodę na dokonanie zmian budowlanych w tej części miasta wydał już prezydent Szczecina. Mieszkańcy uważają, że stało się to bez konsultacji z lokatorami budynku, którego planowana przebudowa dotyczy. Stąd ich protest skierowany już do wojewody zachodniopomorskiego.



- Oni powinni wydać opinię zasięgając też naszej opinii. Widziałem na projekcie to, co nowy nabywca chce robić, przypomina mi się słynna Stobnica w Wielkopolsce. Nie ma wolnej amerykanki, to nie jest wolno stojący domek, to jest szeregowiec. Też są wymogi konserwatora zabytków. Tu w tej chwili mamy strefę B - dodaje inny mieszkaniec ulicy Okrzei, Leszek Łoza.



Uzyskaliśmy komentarz lokatorki, która planuje przeprowadzić przebudowę w tej części Pogodna. Mimo protestów pozostałych mieszkańców nie zamierza ona odstąpić od planów zmiany zabudowy. W jej ocenie wszystkie działania w tej sprawie są prowadzone zgodnie z prawem.