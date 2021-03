Rusza proces szczecińskiego radnego, który pozwał internautę

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Nazywa mnie faszystą, damskim bokserem, propaguje kłamstwa na mój temat, dlatego wytaczam mu proces - mówi szczeciński radny Dariusz Matecki.

Chodzi o Piotra Kupsia, który prowadzi na Facebooku profil o wulgarnej nazwie. Jak mówi Dariusz Matecki, działalność Piotra Kupsia to hejt i tworzenie fake newsów na jego temat. Proces rozpocznie się w czwartek przed szczecińskim sądem.



- Piotr Kupś od trzech lat publikuje o mnie nieprawdziwe informacje, które następnie są udostępniane przez setki osób, również przez polityków. Ten człowiek publikuje o mnie oszczercze materiały, np. takie, że prześladowałem siostrę lesbijkę. A ja nie mam siostry - mówi Matecki.



Ogólnopolski Strajk Kobiet, propagujący aborcje na życzenie i wyrażający swoje postulaty wulgarnymi hasłami, zapowiedział protest przed sądem w obronie pozwanego.



- To jest człowiek, którzy znieważa publicznie w internecie, a robimy z niego właśnie ofiarę. Wysyłają nawet do mediów emaile, jakbym to ja został przez niego pozwany. To ja jego pozwałem, to ja domagam się jego ukarania - mówi Matecki.



Matecki domaga się kary roku więzienia dla Piorta Kupsia. Pozwany, odnosząc się do sprawy, napisał w internecie o radnym Dariuszu Mateckim: „To człowiek, który buduje swoją karierę na nienawiści i kłamstwie i nie może w mojej ocenie pełnić funkcji publicznych".