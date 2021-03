Nocą rusza Ekstremalna Droga Krzyżowa

Ponad 40 km piechotą, w nocy, w modlitwie. Ekstremalna Droga Krzyżowa odbędzie się w Szczecinie i innych miejscowościach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Zapisywać się można do samego wyjścia. Jest kilkanaście tras. Uczestnicy rozpoczną modlitwę mszą świętą.Jedna z tras Ekstremalnej Drogi Krzyżowej rozpocznie się mszą św. o godz. 20:00 w parafii pw. Josemarii Escrivy de Balaguer’a na Bezrzeczu. Michał Machowski jest jej koordynatorem.- Ważne, żeby zrozumieć to, że wysiłek fizyczny nie jest tutaj celem, ale drogą. Drogą do przekazania kontroli nad naszym życiem Jezusowi. Kiedy doprowadzamy siebie do ekstremum dostrzegamy, że sami niewiele możemy i wtedy otwieramy się na działanie Boga - tłumaczy Machowski.Niektórzy uczestnicy przejdą taką Drogą Krzyżową pierwszy raz.- Wydaje mi się, że dojdę do takiego momentu kulminacyjnego, w którym już tylko powierzenie Bogu mojego bólu, mojego zmęczenia, mojego lęku i osamotnienia będzie mnie ciągnęło do przodu. - Mam takie wrażenie, że na co dzień w życiu jest nam dość wygodnie - jeździmy samochodami i jest nam ciepło, nie pada nam na głowę. Ekstremalna Droga Krzyżowa to jest forma wyjścia ze strefy komfortu - opowiadają szczecinianie.Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Rewolucja pięknych ludzi", a więcej szczegółów można znaleźć na www.edk.org.pl