20 tysięcy nielegalnych papierosów przejęli funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Znalezione je na statku, w szczecińskim porcie.

Statek przypłynął do Szczecina z ładunkiem koksu. Jak się okazało, podczas kontroli - nie był to jedyny towar, który przywieziono do portu.



- Papierosy były ukryte w foliowych workach, między pojemnikami z farbą - mówi Małgorzata Brzoza, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej. - W workach znaleziono 20 tys. sztuk papierosów, które nie posiadały polskich znaków akcyzy. Gdyby te papierosy trafiły na polski rynek, Skarb Państwa straciłby blisko 25 tysięcy złotych z tytułu podatku.



Do próby przemytu przyznało się dwóch członków załogi. Teraz muszą zapłacić mandat - ponad 11 tys. złotych.