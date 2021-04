Ślisko - liczne kolizje. Były utrudnienia

źródło: Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Do kilku kolizji doszło na ulicach Szczecina o poranku. Powodem - silnie oblodzone jezdnie. Ok. godz. 8 sytuacja wróciła do normy.

Szczecin stoi w korkach



W okolicach skrzyżowania ulic Eskadrowej i Przestrzennej kolizja sześciu samochodów osobowych.



- Kochani, uważajcie, ulica się świeci. Wyjedźcie wcześniej z domu. - Jadę 5 kilometrów na godzinę. Auta jadą w poprzek. Naprawdę nie lekceważcie tego, co dziś dzieje się na drodze. Piaskarki zaspały. - Noga z gazu. Zwolnijcie! Włączcie myślenie - napominają słuchacze Radia Szczecin.



Nieciekawie działo się również na Estakadzie Pomorskiej - tam przez warunki pogodowe doszło do kolizji pięciu samochodów.



Na Moście Akademickim jadąc skuterem wywrócił się 50-letni mężczyzna. Z urazem biodra trafił do szpitala - relacjonuje Paulina Heigel, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



Jednocześnie ratownicy medyczni podkreślają, że to jedyna drogowa interwencja, w której potrzebna była pomoc specjalistów. W innych przypadkach obyło się bez rannych.



