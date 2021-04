Wciąż są duże utrudnienia na drogach w Szczecinie.

Korek przy ulicy Energetyków, na wjeździe do miasta, po wykolejeniu tramwaju nie słabnie.- Koreczek na wjeździe do Szczecina jest już straszny. Popsuty jest autobus na samym wyjeździe z mostu długiego, w kierunku wjazdu do Wyszyńskiego. Widać służby, które próbują coś tam podziałać, ale to zajmie jeszcze trochę. Doradzam unikać i objeżdżać - mówi słuchacz Radia Szczecin.Policja nie informuje, jak długo mogą potrwać utrudnienia.