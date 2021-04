Bedka: Konfederacja nie walczy o miejsca w sondażach

Nie jesteśmy partią, której działanie ma spowodować wzrost poparcia w sondażach - mówił, w "Rozmowach pod Krawatem" w Radiu Szczecin, Marcin Bedka z Konfederacji.

Przypomnijmy, Konfederacja od wielu miesięcy domaga się znoszenia obostrzeń związanych z koronawirusem.- Dla polityka nie powinno to mieć kluczowego znaczenia, wpływającego na to jak działa. Polityk powinien działać w słusznej sprawie, jeśli polityk działa w słusznej sprawie, to efekty często nie przychodzą od razu, to widać często. Efekty zazwyczaj przychodzą po jakimś czasie. Ludzie do pewnych zachowań i pewnych działań partii politycznych się przyzwyczajają, widzą, że one działają w określony sposób, że nie zmieniają swoich poglądów i w pewnym momencie to poparcie rośnie - zapewnia Bedka.W ciągu dwóch lat poparcie dla Konfederacji wzrosło w sondażach o 1 proc. W zależności od sondaży, Konfederacja ma od 5 do 7 proc. poparcia.