Sanepid w asyście policji przerwał wesele w Kobylance

Fot. pixabay.com / PhotoMIX-Company (CC0 domena publiczna)

Tuż przed pierwszym tańcem młodej pary policja i sanepid przerwali wesele. Zabawa odbywała się w minioną sobotę w hotelu "Wenus" w Kobylance, mimo obostrzeń wprowadzonych przez rząd.

Zgodnie z nimi hotele mają być zamknięte. Nadal obowiązuje także zakaz organizacji wesel i innych zgromadzeń powyżej 5 osób - mówi podkom. Krzysztof Wojsznarowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie.



- Asystowaliśmy w czynnościach stargardzkiego sanepidu w jednym z lokali na terenie Kobylanki. Jak wynikało z przekazanej informacji odbywało się tam wesele. Na chwilę obecną w tej sprawie prowadzone są czynności sprawdzające. Nasze czynności polegały na legitymowaniu osób przebywających w tym lokalu - mówi Wojsznarowicz.



Na szczęście państwo młodzi zdążyli wziąć od gości prezenty i koperty.



Wobec właściciela obiektu może zostać prowadzone dochodzenie. To z uwagi na możliwość popełnienia przestępstwa polegającego na sprowadzaniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach. Grozi za to do 8 lat więzienia.