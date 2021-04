Lotnisko w Goleniowie przywraca wybrane połączenia krajowe

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Polskie Linie Lotnicze LOT uzupełniają letnią siatkę połączeń. Przewoźnik ogłosił właśnie, że wakacyjne połączenia będą realizowane także z portów regionalnych. Nowe kierunki startują z tych lotnisk 18 czerwca.

Przewoźnik argumentuje, że analizy oraz luzowane przez poszczególne kraje obostrzeń wskazują na stopniowe odbudowywanie się ruchu lotniczego w nadchodzących miesiącach. Zgodnie z zapowiedziami, tego lata na pasażerów czeka więcej połączeń turystycznych z kilku portów krajowych.



W te wakacje pasażerowie będą mogli wybrać się między innymi z Poznania na Majorkę, z Gdańska do Burgas, z Katowic do Kalamaty w Grecji, Barcelony, Burgas, Aktion (Leukada w regionie Wysp Jońskich), Aten, na Samos i do Warny, z Rzeszowa do Zadaru i z Wrocławia do Barcelony oraz na Kos.



Połączenia te zostaną zainaugurowane 18 czerwca, a większość z nich oferowana będzie z częstotliwością jednej rotacji tygodniowo.



Połączenia wracają także na lotnisku w Goleniowie. I tak od 2 maja linia lotnicza Ryanair przywraca loty do Krakowa. To jednak nie koniec dobrych wiadomości - mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik prasowy portu lotniczego w Goleniowie.



- Wspólnie z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT podjęliśmy decyzję, iż to, że w zeszłym roku w sezonie letnim połączenie Szczecin-Rzeszów-Szczecin okazało się dużym sukcesem, wraca ono do naszej siatki. Od połowy czerwca do połowy września, dwa razy w tygodniu, będziemy mieli to połączenie - mówi Domagalski.



Zaplanowane są już także połączenia zagraniczne z Goleniowa do Londynu, Dublina czy też Oslo. Ich uruchomienie będzie jednak zależało od sytuacji pandemicznej w kraju i za granicą.