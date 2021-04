S3 - łatwiej kierowcom, zwierzęta bezpieczniejsze [WIDEO]

Cała S3 od Szczecina do rozjazdu na Świnoujście i Kamień Pomorski gotowa. W przyszłym tygodniu pojedziemy nią dwoma pasami w każdym kierunku. Droga ma parametry drogi ekspresowej.

- Od przyszłego tygodnia będzie można poruszać się tą trasą z prędkością 120 km/h. Trwają ostatnie prace przy urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na chwilę obecną trzeba zdjąć nogę z gazu, pewne jezdnie są jeszcze wyłączone z ruchu. Po odbiorze udrożnimy całą trasę już w pełnym przekroju - zapowiada Łukasz Lendner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.







Wybudowano 44 kilometry nowej drogi S3. Zlikwidowano na tych odcinkach skrzyżowania kolizyjne, powstały przejścia dla zwierząt.







- Wszystko kończone jest zgodnie z terminami kontraktowymi. Ten odcinek, w szczególności od Goleniowa do Brzozowa, czyli pomiędzy obwodnicą Miękowa do obwodnicy Parłówka to był w okresie wakacyjnym taki odcinek, gdzie mieliśmy w zasadzie jeden wielki korek, bo była to droga jednojezdniowa - dodaje Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.







Koszt inwestycji to 600 milionów złotych.