Śmieci w lasach, czyli zmienić mentalność społeczeństwa

Ostatnio w lasach pojawiło się bardzo dużo zużytych opon. Fot. Nadleśnictwo Gryfino

Leśnicy alarmują - coraz więcej śmieci wyrzuca się do lasów. Wiąże się to m.in. z "wiosennymi porządkami". Ostatnio w lasach pojawiło się bardzo dużo zużytych opon.

- Opony możemy zobaczyć też na poboczach dróg. Prawdopodobnie wiąże się to z tym, że ludzie nie oddają tego w zakładach wulkanizacyjnych, bo tam trzeba ponieść jakąś opłatę. No i: do lasu wyrzucić najłatwiej... - mówi zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Kliniska, Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski.



Tylko nadleśnictwo w Kliniskach wydaje na oczyszczanie lasów z odpadów 300 tysięcy złotych rocznie. W skali kraju są to ogromne środki.



- W Polsce jest 430 nadleśnictw, więc łatwo sobie pomnożyć. Znajdujemy sojuszników w sprzątaniu lasów, bo raz na jakiś czas pojawiają się akcje. Ludzie chętnie zgłaszają się z własnej inicjatywy, albo my inicjujemy akcje sprzątania lasów, ale dopóki nie zmienimy mentalności społeczeństwa - zawsze będzie z tym problem - przestrzega Siarkiewicz-Hoszowski.



Nadleśnictwa bronią się przed osobami wyrzucającymi nielegalnie odpady do lasu montując fotopułapki. Co roku zwiększa się ich ilość.