Lewica stawia warunki przed głosowaniem ws. Krajowego Planu Odbudowy [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od poparcia przez rząd czterech warunków zależy czy Lewica zagłosuje w Sejmie za Krajowym Planem Odbudowy.

Jest to przekazanie przynajmniej 30 proc. środków finansowych samorządom, zapewnienie modernizacji szpitali powiatowych, otwarcie na tzw. zielone budownictwo oraz wsparcie firm, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii.



Zdaniem posła Lewicy, Dariusza Wieczorka kluczowe jest przekazanie części funduszy Krajowego Planu Odbudowy do samorządów lokalnych. Jego zdaniem potrzebne jest w tej sprawie spotkanie ponad podziałami, aby udział środków KPO w budżetach gmin, powiatów czy województw był możliwie jak największy.



- Polski rząd rzeczywiście bardzo poważnie podchodzi do tego, żeby samorządy uczestniczyły w procesie dysponowania środkami. Do tej pory 40 proc. środków europejskich jest wydawane właśnie przez samorządy, więc one mają w tym zakresie doświadczenie. Te sygnały są pozytywne, ale diabeł tkwi w szczegółach; czekamy, zobaczymy, czy do takiego spotkania dojdzie - powiedział.



Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który określa na co poszczególne państwa członkowskie przeznaczą unijne środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Kwota na ten cel dla Polski, to około 57 miliardów euro.