Kolejny, nowy odcinek S3 oficjalnie otwarty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

To ponad 40 kilometrów na odcinkach Brzozowo-Miękowo oraz Miękowo-Rzęśnica. W ramach odcinka z Brzozowa do Miękowa powstały węzły drogowe Babigoszcz, Przybiernów i Brzozowo oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych Przybiernów.

To wzorowy odcinek - chwalił minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk.



- Niewątpliwym sukcesem nas wszystkich jest to, że drogi powstają, że koronawirus nie zatrzymał polskich budów, że funkcjonuje w Polsce ponad milion miejsc pracy - podkreślił.



Łukasz Lendner, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podkreślał terminowość wykonawcy prac - firmy Budimex.



- To nie jest jedyna inwestycja, którą w ostatnich latach w naszym województwie realizuje Budimex. Dziękujemy za terminowość, oddanie drogi ekspresowej S6, realizujecie państwo też fragment drogi ekspresowej S11 - dodał.



To wszystko dzięki współpracy samorządu, rządu i podwykonawców - mówił Cezary Łysenko z Budimexu.



- Tu trzeba powiedzieć, że wszyscy stanęli na wysokości zadania. Nie byłoby możliwe w okresie pandemii, w tak trudnym czasie dla nas wszystkich, zrealizować tak potężna inwestycję, tak sprawnie - mówił Łysenko.



Ostatnim brakującym fragmentem drogi ekspresowej S3 na Pomorzu Zachodnim jest odcinek od Świnoujścia do obwodnicy Troszyna. Ten ponad 30-kilometrowy odcinek ma być gotowy w połowie 2024 roku.