Brandenburgia łagodzi obostrzenia dla zaszczepionych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Brandenburgia znosi obowiązek kwarantanny dla osób w pełni zaszczepionych na koronawirusa.

Ale: dotyczy to osób, które są dwa tygodnie po przyjęciu drugiej dawki preparatu. I trzeba okazać na granicy negatywny wynik testu nie starszy niż 48 godzin. To regulują przepisy federalne, nie landowe. O ile te warunki są spełnione, po wjeździe do Brandenburgii nie obowiązuje 10-dniowa kwarantanna.



Nie ma za to na razie informacji o łagodzeniu koronawirusowych obostrzeń przez Meklemburgię-Pomorze Przednie. Polska jest zaliczana przez Niemców jako obszar wysokiego ryzyka.